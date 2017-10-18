Домашнее задание по финансам и статистическому бизнес анализу

Задание заключается в выполнении домашнего задания для он-лайн университета на английском языке, по таким предметам как: Principles of Finance и Statistical Business Analyses. Требуется выполнить по заданию для каждого из предметов и разместить работу на сайте в установленный строк. Цена за 1 сданное задание составит 200грн (8$), так как предмета 2, цена составит 400грн (16$) за раз. Задания не сложные, для тех кто разбирается в финансах, статистике, экономике, а так же свободно владеет английским языком.Все требования и т/д подробно описаны на виртуальной странице университета, к ним , естественно , прилагается весь необходимый образовательный материал по теме.