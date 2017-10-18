Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и ...
Домашнее задание по финансам и статистическому бизнес анализу
Задание заключается в выполнении домашнего задания для он-лайн университета на английском языке, по таким предметам как: Principles of Finance и Statistical Business Analyses. Требуется выполнить по заданию для каждого из предметов и разместить работу на сайте в установленный строк. Цена за 1 сданное задание составит 200грн (8$), так как предмета 2, цена составит 400грн (16$) за раз. Задания не сложные, для тех кто разбирается в финансах, статистике, экономике, а так же свободно владеет английским языком.Все требования и т/д подробно описаны на виртуальной странице университета, к ним , естественно , прилагается весь необходимый образовательный материал по теме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт7 лет назад
написать программу по блоксхеме. Систему уравнений предоставлю. В блоксхеме могут быть незначительные ошибки с переменнымиКонтрольные, Задачи и Тесты7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо решить 2 задачи по теоретической механике. Методичка во вложении. Задачи D3 и D4, номер варианта по 2 последим цифрам зачетки - "27"Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Для выполнения проекта требуется специалист по математическим методам, с хорошими знаниями аналитического и статистического ПО (умеющий применять эти знания для различных задач).Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дано: неориентированный граф, заданный в виде перечня ребер. Учесть, что задание ребра может быть выполнено двумя способами - а-в или в-а. Выполнить задание только на основании обработки исходного графа, не используя дополнительные структуры представления графа, ...Закрыт7 лет назад
Нужно решить любую строительную задачу для институтского сборника (лучше по предложенной теме) любым методом мат моделирования(линейное программирование или регрессионный анализ ) и оформить ее в виде статьи с введением,цели, задачи, решением самой задачи , обсуждением ...Закрыт7 лет назад
Решить уравнение Кортевега-де-Вриза методом конечных разностей на Maple. В качестве конечно-разностной схемы взять схему из рисунка. Далее нужно решить ленточную систему уравнений методом Гаусса. Аппроксимировать результат. На вход подается произвольная функция ...Закрыт7 лет назад
Нужно решить 6 контрольных, задания не сложные, для 1 курса университета по предмету математика и информатика. Https://yadi.sk/d/xLhi3yaN3NU64J ссылка на методичку, программу, сами задания и те же контрольные другого варианта, выполненные (чтобы знать, как оформлять)Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно решить, как считается левый байт на основании правых 7-ми байтЗакрыт7 лет назад
ДИСЦИПЛИНА Организация производства на нефтегазоперерабатывающих предприятиях ТЕМА РАБОТЫ Расчет необходимых пропорций в работе группы отраслевых предприятий региона ШРИФТ * Times New Roman 14 pt КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 18.10.2017 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Результат - ...Закрыт7 лет назад