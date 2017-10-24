Контр. раб. Усовершенствование системы кадастрового учета документации

$27
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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка132 просмотра

1)Новые формы межевого и технического планов(пример)-желательно карта плана 2017 год 

2)Кто этим занимается,где используется,кто выдает и зачем. 

3)описание, т.е в связи с чем произошли изменения. 

надо 10 приложений. в помощь ФЗ 218 пункты 24.1 , 23 , 21 , 24

4) выполнять по гос.стандартам 

5)страниц 20-25 

6) большая просьба выполнить за 1 день.

8 лет назад
olenkalapenko02
Ольга 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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