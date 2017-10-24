Задание заключается в выполнении домашнего задания для он-лайн университета на английском языке, по таким предметам как: Principles of Finance и Statistical Business Analyses. Требуется выполнить по заданию для каждого из предметов и разместить работу на ...
Контр. раб. Усовершенствование системы кадастрового учета документации
1)Новые формы межевого и технического планов(пример)-желательно карта плана 2017 год
2)Кто этим занимается,где используется,кто выдает и зачем.
3)описание, т.е в связи с чем произошли изменения.
надо 10 приложений. в помощь ФЗ 218 пункты 24.1 , 23 , 21 , 24
4) выполнять по гос.стандартам
5)страниц 20-25
6) большая просьба выполнить за 1 день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $16Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт7 лет назад
написать программу по блоксхеме. Систему уравнений предоставлю. В блоксхеме могут быть незначительные ошибки с переменнымиКонтрольные, Задачи и Тесты7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо решить 2 задачи по теоретической механике. Методичка во вложении. Задачи D3 и D4, номер варианта по 2 последим цифрам зачетки - "27"Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Для выполнения проекта требуется специалист по математическим методам, с хорошими знаниями аналитического и статистического ПО (умеющий применять эти знания для различных задач).Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дано: неориентированный граф, заданный в виде перечня ребер. Учесть, что задание ребра может быть выполнено двумя способами - а-в или в-а. Выполнить задание только на основании обработки исходного графа, не используя дополнительные структуры представления графа, ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно решить любую строительную задачу для институтского сборника (лучше по предложенной теме) любым методом мат моделирования(линейное программирование или регрессионный анализ ) и оформить ее в виде статьи с введением,цели, задачи, решением самой задачи , обсуждением ...Закрыт7 лет назад
Решить уравнение Кортевега-де-Вриза методом конечных разностей на Maple. В качестве конечно-разностной схемы взять схему из рисунка. Далее нужно решить ленточную систему уравнений методом Гаусса. Аппроксимировать результат. На вход подается произвольная функция ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно решить 6 контрольных, задания не сложные, для 1 курса университета по предмету математика и информатика. Https://yadi.sk/d/xLhi3yaN3NU64J ссылка на методичку, программу, сами задания и те же контрольные другого варианта, выполненные (чтобы знать, как оформлять)Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно решить, как считается левый байт на основании правых 7-ми байтЗакрыт7 лет назад