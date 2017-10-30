Нужно решить тест по русскому языку из 40 вопросов, необходимо правильно ответить на 28 минимум. Тест очень обширный, необходимо знать, что такое сложносочиненные/сложноподчиненные предложения, типы связи, и т.д. и т.п. В общем достаточно хорошо разбираться в школьной программе. Оплата: 150р