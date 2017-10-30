Решить тест по русскому

$3
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Завершен5 заявок273 просмотра

Нужно решить тест по русскому языку из 40 вопросов, необходимо правильно ответить на 28 минимум. Тест очень обширный, необходимо знать, что такое сложносочиненные/сложноподчиненные предложения, типы связи, и т.д. и т.п. В общем достаточно хорошо разбираться в школьной программе. Оплата: 150р

8 лет назад
leghin
Лев 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olenka_Erzunova
Ольга 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Ответственный и качественный подход к выполнению поставленной задачи, было приятно работать.
Приятный заказчик, четкое и понятное ТЗ, постоянная коммуникация и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Olenka_Erzunova
Ольга 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад