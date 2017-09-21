Нужно поработать с сообществом ВКонтакте и аккаунтом в Инстаграме. Разработать контент план. Все подробности вышлю в Личные сообщения. При оставлении заявки, по возможности, оставляйте ссылки на сообщества ВК и аккаунты Инстаграм, чтобы можно было посмотреть ...
- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить несколько новых товаров на сайт, порядка 80 штук. Товары для магазина семян цветов, деревьев, овощей. Кратко: нужно найти в интернете по 5 фото к каждому товару (или меньше, если ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать простую, но красивую обложку для группы ВК + простую аватарку, которая будет видна в миниатюре. Группа интернет-магазина по продаже семян цветов, деревьев, ягод, фруктов и т.д. Предлагайте цены.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Группа действующего интернет-магазина. Необходимо: загрузить товары с сайта в раздел Товары группы ВК и разбить их по разделам. Примерно 170 товаров. Просто копировать описание с сайта и вставлять его ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Есть интернет-магазин на Joomla. Компонент магазина - Joomshopping. Есть несколько вопросов по технической части и пара по css. Отпишитесь, кто разбирается хорошо именно в Joomshopping, я напишу в личку все вопросы и задачи, а вы ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Нужно решить тест по русскому языку из 40 вопросов, необходимо правильно ответить на 28 минимум. Тест очень обширный, необходимо знать, что такое сложносочиненные/сложноподчиненные предложения, типы связи, и т.д. и т.п. В общем достаточно хорошо разбираться ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.). Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов. Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителейРерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.). Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов. Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителейРерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуются рерайтеры, тематика текстов: форекс, обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.), будут и иные тематики для других проектов. Требования: четкое следование ТЗ, грамотность и опыт в написании текстов. Оплата 30р/1000збп на ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад