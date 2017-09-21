leghin

Лев leghin

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо оформить сообщество в ВК и аккаунт в Инстаграм

    Нужно поработать с сообществом ВКонтакте и аккаунтом в Инстаграме. Разработать контент план. Все подробности вышлю в Личные сообщения. При оставлении заявки, по возможности, оставляйте ссылки на сообщества ВК и аккаунты Инстаграм, чтобы можно было посмотреть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить товары на сайт (сделать описание, мета-теги и т.д.)

    Нужно добавить несколько новых товаров на сайт, порядка 80 штук. Товары для магазина семян цветов, деревьев, овощей. Кратко: нужно найти в интернете по 5 фото к каждому товару (или меньше, если ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание обложки для группы ВК

    Необходимо создать простую, но красивую обложку для группы ВК + простую аватарку, которая будет видна в миниатюре. Группа интернет-магазина по продаже семян цветов, деревьев, ягод, фруктов и т.д. Предлагайте цены.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Загрузить товары с сайта в раздел Товары группы ВК

    Группа действующего интернет-магазина. Необходимо: загрузить товары с сайта в раздел Товары группы ВК и разбить их по разделам. Примерно 170 товаров. Просто копировать описание с сайта и вставлять его ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по Joomla и Joomshopping

    $1

    Есть интернет-магазин на Joomla. Компонент магазина - Joomshopping. Есть несколько вопросов по технической части и пара по css. Отпишитесь, кто разбирается хорошо именно в Joomshopping, я напишу в личку все вопросы и задачи, а вы ...

    CSSJoomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Решить тест по русскому

    $3

    Нужно решить тест по русскому языку из 40 вопросов, необходимо правильно ответить на 28 минимум. Тест очень обширный, необходимо знать, что такое сложносочиненные/сложноподчиненные предложения, типы связи, и т.д. и т.п. В общем достаточно хорошо разбираться ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайтеры 30р/1000збп

    $10

    Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.). Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов. Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителей

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтеры 30р/1000збп

    $10

    Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.). Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов. Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителей

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайтеры 30р/1000збп

    $100

    Требуются рерайтеры, тематика текстов: форекс, обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.), будут и иные тематики для других проектов. Требования: четкое следование ТЗ, грамотность и опыт в написании текстов. Оплата 30р/1000збп на ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Olenka_Erzunova
Ольга 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Решить тест по русскому
Приятный заказчик, четкое и понятное ТЗ, постоянная коммуникация и своевременная оплата.
Ответственный и качественный подход к выполнению поставленной задачи, было приятно работать.
Ответный отзыв
spetrash
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайтеры 30р/1000збп
Хороший, порядочный заказчик. Четкое и адекватное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный автор, все работы выполнил точно в срок и в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
tiffanyfrlnce
Нина Кац 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Рерайтеры 30р/1000збп
Приятный заказчик, объяснял чётко, помогал по ходу дела, оплатил в срок. Рекомендую :)
Отличный автор, пишет хорошо, все в соответствие с ТЗ, в сроки укладывается. Рекомендую!
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