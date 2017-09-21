Есть интернет-магазин на Joomla. Компонент магазина - Joomshopping. Есть несколько вопросов по технической части и пара по css. Отпишитесь, кто разбирается хорошо именно в Joomshopping, я напишу в личку все вопросы и задачи, а вы ...