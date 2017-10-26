Контрольная по психологии.

Тема на выбор из 7 тем.

Контрольная из двух частей.Объем 15-20 страниц.Срок 24.10.17.

Шрифт 12 --пример оформления это контрольная по общей психологии.

задание в п 5.2.3.

оформление практической работы в п.5.2.2

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Оформление строго по методичке.