Нужно замоделировать три задачи по физике 1) Песочные часы. И построение графика веса песочных часов от времени 2) Моделирование сыпучих материалов. Когда мы сыпем песок, то он образует горку.Собственно, интересует форма этой горки ...
Решить контрольную роботу по математике за 6 класс
Решить контрольную роботу по математике за 6 класс/ С объяснениями
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