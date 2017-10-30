необходимо сделать задания 2, 5, 6, 7 смотрите вложение. работа нужна завтра
Моделирование трех физических задач
Нужно замоделировать три задачи по физике
1) Песочные часы. И построение графика веса песочных часов от времени
2) Моделирование сыпучих материалов. Когда мы сыпем песок, то он образует горку.Собственно, интересует форма этой горки от разных параметров
3) Берется вращающийся горизонтальный цилиндр и в него добавляется вязкая жидкость. Моделирование поведения этой жидкости
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