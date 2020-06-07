Выполнить две расчетные работы по механике

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт6 заявок785 просмотров

Нужно выполнить расчетную работу 1 и 2. В обоих расчётных работах вариант 1 схема 2.

5 лет назад
guest_15951582522973
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