Человекочитабельный рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки306 просмотров

Нужен рерайт текстов на тему светодиодного освещения(офисное, промышленное, уличное):

Как подобрать систему освещения?

Как оптимизировать освещение?

Как перейти на энергосбережение?

Какие светильники лучше?

Какая выгода от LED освещения?

Что такое энергоэффективность

Примеры эффективных решений

Тексты пока подбираю, если у кого завалялись-предлагайте.

Просьба указывать цену в комменте(в рублях за 1000зн/бп)

Уникальность 90%+

Оплата киви или на карту, переводом. Вебманей, яд-нет.

9 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Сотрудничеством с Иваном полностью доволен, всё точно и в срок.
Приятно сотрудничать с компетентными людьми. Обращайтесь, буду рад поработать еще.

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовой проект, разработка сайт на HTML,PHP, MySql

    $70

    Нужно разработать систему, которая в последствии будет находится в сети интернет для общего пользования. Будет представлять набор HTML страниц с навигацией по таблицам выгруженных SQL-запросами с Базы данных. Заполненная база данных, ...

    HTMLMySQLPHPSQL
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать 1 000 описаний для товаров

    Здравствуйте! Требуется написать 1 000 описаний для товаров, товары из кореи и японии, в среднем по 1000 символов на 1 товар. Описание / Способ применения / Состав. Уникальность минимум 90%. Интересует стоимость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статья по теме "Категория B"

    Внимание! Работа только для тех, кто не понаслышке знаком с работой автошкол в РФ. Желательно, чтобы у вас было водительское удостоверение или инструкторские корочки. Требуется написать статью на 3000 знаков с аналогичной структурой http://svetofor-spb.com/kategoriya-b . Только ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайт текстов. Тема - остекление балконов.

    Здравствуйте, коллеги! Требуется рерайт текстов на тему "остекление балконов". Дополнительно необходимо вписать ключи. Тексты объемом 4500-5500 зн. В заявке, пожалуйста, указывайте, стоимость за 1000 зн. (желательно в рублях), куда ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Медицина(рерайт)

    Качественный рерайт(болезни сердца). Оплата 60 рублей – тыс. Опыт. В заявках желательно оставлять емейл.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг, 120 статей

    Требуется автор для работы над сео-текстами. Грамотность, уникальность текстов, сжатые сроки исполнения обязательны.  50 р за 1000 символов.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст для рассылки

    Нужно написать письмо рассылки по продаже дешевого тренинга. Текст в пределах 1000-2000 символов без пробелов. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад