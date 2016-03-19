Курсовой проект, разработка сайт на HTML,PHP, MySql

Нужно разработать систему, которая в последствии будет находится в сети интернет для общего пользования. Будет представлять набор HTML страниц с

навигацией по таблицам выгруженных SQL-запросами с Базы данных.

Заполненная база данных, связи между таблиц прилагается в формате файла с

расширением SQL.

Также должен быть реализован расширенный поиск по данным из таблиц. Каждую страницу с результатами поиска и таблицами

можно распечатать.

Ввод, редактирование, удаление данных из таблицы должен осуществляться через админ часть (вход по логину и паролю

администратора).

В целях экономии времени и денег, необязательно реализовывать все привязки кнопок и таблиц. Т.к. проект дипломный, нужно

запилить только определенные таблицы. Т.е. к конкретным кнопкам сделать

вывод с результатами. А остальные кнопки должны оставаться просто

пустышками (для массовки). Будет сниматься видео как работает программа,

поэтому нужно отработать только определенные моменты. Которые будут

конкретно показывать, как работает весь функционал программы.

Какие кнопки и запросы нужно реализовать описано по ссылке ниже.

yadi.sk/i/SYOHfBhkqJvbU