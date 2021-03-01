Фриланс проект

Странно, что ни слова о хорошем тексте, которые есть в переписке, и смещении сроков по обоюдной договорённости. Впервые встретила ТЗ с таким количеством ключей и требований, манеру общения, потому и "не привыкла". Не привыкла, чтобы мне навешивали мотивации вроде "вы это написали ради количества знаков". Не привыкла, чтобы заказчик претендовал на постановку психологических диагнозов, убеждал меня в наличии "синдрома жертвы", когда я попросила не обвинять меня, будто я писала "ради знаков", например. В ответ – ")))" только. Сыпались фразы вроде "мне уже за вас стыдно", "вы же PRO", "вы понтуетесь", хотя просила несколько раз в переписке не выходить за рамки общения по тексту. Впервые встречаю такое за 10 лет. Я видела тут похожую ситуацию с другим автором, но думала, что дело только в содержании текста. Оказалось, нет. Согласна с одним: браться не стОило.