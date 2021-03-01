Фриланс проект

$36
КопирайтингЗавершен1 заявка173 просмотра
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Нужен экспертный/продающий seo-текст на тему (услуги контекстной рекламы яндекс директ). 

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1CM19n-OSzVnPQUP8xSmAKtLVQ84-J_-m5sAXCJ_T_Rs/edit?usp=sharing 

Инструкция к ТЗ https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing 

Информация о компании https://docs.google.com/document/d/1pZVS1PIuIQBcwpWLn2eE_wKwjYrU6_yT29TJiBTjvZg/edit?usp=sharing 

Структура страницы услуг https://drive.google.com/file/d/1M1XyPmPnWQwv4XUHPGjE5UAFW8yJZlC0/view?usp=sharing

Курс https://prnt.sc/xxikag 

3 года назад
Tienam
Павел 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$36
5 дней
Было тяжело работать с Евгенией. Перед началом сотрудничества ей было все понятно по ТЗ, а в результате многое было сделано не по структуре, обязательные требования были не реализованы потому что Евгения "не привыкла к работе с ключами". Возникает резонный вопрос – зачем бралась за работу? В общении достаточно тяжелая. Писали текст около 2х недель. Устали все.
Странно, что ни слова о хорошем тексте, которые есть в переписке, и смещении сроков по обоюдной договорённости. Впервые встретила ТЗ с таким количеством ключей и требований, манеру общения, потому и "не привыкла". Не привыкла, чтобы мне навешивали мотивации вроде "вы это написали ради количества знаков". Не привыкла, чтобы заказчик претендовал на постановку психологических диагнозов, убеждал меня в наличии "синдрома жертвы", когда я попросила не обвинять меня, будто я писала "ради знаков", например. В ответ – ")))" только. Сыпались фразы вроде "мне уже за вас стыдно", "вы же PRO", "вы понтуетесь", хотя просила несколько раз в переписке не выходить за рамки общения по тексту. Впервые встречаю такое за 10 лет. Я видела тут похожую ситуацию с другим автором, но думала, что дело только в содержании текста. Оказалось, нет. Согласна с одним: браться не стОило.
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