Глубокий рерайт текста на рекламную тематику

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки328 просмотров

Необходим глубокий рерайт текста на рекламную тематику (изготовление вывесок, гравировка и т.п.)

Уникальность не менее 95%.

Приблизительный объём - 9000 символов.

В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ срок выполнения.

В личку, на ICQ и Skype просьба не писать, рассмотрю все предложения и сам свяжусь с выбранным кандидатом.

14 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

asia-margo2
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Светлана сделала очень качественный рерайт при этом довольно быстро. Спасибо. Я намерен обращаться к ней еще. Рекомендую Светлану как талантливого и надежного копирайтера.
Договорились быстро. Задача абсолютно ясная. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

asia-margo2
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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