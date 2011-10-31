Кодирование и др. способы лечения наркомании

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Описание проекта:

Нужны 2 сео статьи про способы лечения наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным.

1. Ключевое слово: способы лечения наркомании, наркомания лечение способы.

2. Ключевое слово: кодирование от наркотиков, кодирование от наркомании, кодирование наркомании, методы кодирования наркомании.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

florentina777
Антонина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$3
2 дня

Заявки фрилансеров

florentina777
Антонина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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