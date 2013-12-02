Инфорационные полезные статьи на женскую тему!

Необходимо написать 3 статьи.

Не сео,а именно полезную инфорамцию, на любую тему из тематики женская мода среиу сумок

Тему можете придумать сами, как будто пишите для своего блога.

Например о плюсах минусах кожаных сумок

или как выбирать сумку

Или, вообще, зачем девушке сумка

и короче что угодно, главное про сумку, кожу или тд!

Для начала 3 статьи от 1500 символов, за 3 статьи 500 руб. Если все ок, это задание будет на постоянной основе. Если есть желание, можно это сделать для вас как реальный блог, только выкладываем у себя.