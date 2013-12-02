Инфорационные полезные статьи на женскую тему!

$17
КопирайтингЗавершен46 заявок388 просмотров
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Необходимо написать 3 статьи.

Не сео,а именно полезную инфорамцию, на любую тему из тематики женская мода среиу сумок

Тему можете придумать сами, как будто пишите для своего блога.

Например о плюсах минусах кожаных сумок

или как выбирать сумку

Или, вообще, зачем девушке сумка

и короче что угодно, главное про сумку, кожу или тд!

Для начала 3 статьи от 1500 символов, за 3 статьи 500 руб. Если все ок, это задание будет на постоянной основе. Если есть желание, можно это сделать для вас как реальный блог, только выкладываем у себя.

10 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$100
2 дня
Первый опыт работы был положительным, статьи написаны и размещены на сайте с первого раза
Спасибо за сотрудничество) Все отлично!
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