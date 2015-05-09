Ищу копирайтера для написания статей на блог о путешествиях

Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о самостоятельных путешествиях.

Несколько направлений статей:

1) про конкретные достопримечательности (с практической информацией как добраться, ценами и т.д.) или туристические объекты

2) общие статьи (например, про погоду, праздники, обычаи)

3) объединяющие статьи (я даю список ссылок на отдельные статьи по каждой достопримечательности одного города, а Вам нужно написать общую статью, в которой написать немного о каждой достопримечательности и проставить ссылки)

По первой категории статей я предоставлю часть информации (фото, личные заметки о посещении данного места-как в текстовом, так и в аудио формате), остальную информацию нужно будет найти самостоятельно в интернете.

По второй категории всю информацию находите сами, в некоторых случаях я буду давать алгоритм поиска. Например, по погоде нужно будет анализировать разные сайты, подбирать картинки, подробнее будет в ТЗ.

Для каждой статьи будет предоставлен подробный план.

Объем работы довольно большой как минимум на ближайшие полгода. Первая страна, про которую нужно будет писать - Турция. Дальше - Балканы.

В месяц нужно писать минимум 15 статей, лучше больше. Объем статьи сильно зависит от конкретной темы, от 3000 символов. Обычно статьи выходят на 5-6 тыс.символов.

За 1 статью плачу 300 руб. В дальнейшем возможен карьерный рост. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Требования к соискателям (в порядке значимости):

1. Ответственность

2. Интерес к теме путешествий

3. Высокая обучаемость и желание учиться

4. Простой и доступный стиль изложения, умение разложить все "по полочкам"

5. Статьи про путешествия в портфолио

Идеально - если у Вас есть личный блог про путешествия или вы уже писали статьи про свои поездки за границу. Также приветствуется, если вы уже бывали за границей в той же Турции и знаете о путешествиях не только в теории, а прочувствовали это на личном опыте.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо за внимание! Жду ваших предложений.