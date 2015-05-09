Ищу копирайтера для написания статей на блог о путешествиях

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт197 заявок2795 просмотров

Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о самостоятельных путешествиях.

Несколько направлений статей:

1) про конкретные достопримечательности (с практической информацией как добраться, ценами и т.д.) или туристические объекты

2) общие статьи (например, про погоду, праздники, обычаи)

3) объединяющие статьи (я даю список ссылок на отдельные статьи по каждой достопримечательности одного города, а Вам нужно написать общую статью, в которой написать немного о каждой достопримечательности и проставить ссылки)

По первой категории статей я предоставлю часть информации (фото, личные заметки о посещении данного места-как в текстовом, так и в аудио формате), остальную информацию нужно будет найти самостоятельно в интернете.

По второй категории всю информацию находите сами, в некоторых случаях я буду давать алгоритм поиска. Например, по погоде нужно будет анализировать разные сайты, подбирать картинки, подробнее будет в ТЗ.

Для каждой статьи будет предоставлен подробный план.

Объем работы довольно большой как минимум на ближайшие полгода. Первая страна, про которую нужно будет писать - Турция. Дальше - Балканы.

В месяц нужно писать минимум 15 статей, лучше больше. Объем статьи сильно зависит от конкретной темы, от 3000 символов. Обычно статьи выходят на 5-6 тыс.символов.

За 1 статью плачу 300 руб. В дальнейшем возможен карьерный рост. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Требования к соискателям (в порядке значимости):

1. Ответственность

2. Интерес к теме путешествий

3. Высокая обучаемость и желание учиться

4. Простой и доступный стиль изложения, умение разложить все "по полочкам"

5. Статьи про путешествия в портфолио

Идеально - если у Вас есть личный блог про путешествия или вы уже писали статьи про свои поездки за границу. Также приветствуется, если вы уже бывали за границей в той же Турции и знаете о путешествиях не только в теории, а прочувствовали это на личном опыте.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо за внимание! Жду ваших предложений.

Написание статей
10 лет назад
Mnemonika
Ольга 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 27 статей - Мототематика; Ремонт и обсулуживание мото

    $150

    Добрый день, нужен качественный рерайтинг-копирайтинг статей по мототематике (ремонт и обслуживание). 60р/1000з.б.п; Огромным преимуществом будет личный опыт исполнителя в сфере ремонта мототехники; Примеры темы статьей: "Как сделать трицикл из мотоцикла Урал ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 15 новостей по медицине (мужские болезни)

    $10

    Здравствуйте. Нужно написать 15 новостей (каждая по 1000-1200 знаков) по теме мужских заболеваний (простатит, потенция и тп.). Цена - 35 руб за 1000 збп. Одна новость примерно 1000-1200 знаков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сбор и систематизация информации

    Необходимо найти и внести в таблицу по категориям ссылки на ресурсы, связанные с темой моды, стиля и частично психологии, личностного роста, шоу-бизнеса и бизнеса. Также, возможно, потребуется некоторое количество ссылок на площадки, посвящённые теме винтажа. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать список сайтов на алкогольную тематику

    $20

    Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта. Например: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты по юридической тематике

    Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, дарение, жилищное право и т.д.). Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ (желательно наличие юридического образования), уметь писать содержательные тексты. ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзорщик IT-сервисов и стартапов.

    $350

    Требуется человек, который "в теме" интернет-маркетинга и способен делать обзоры инструментов и сервисов для E-commerce, SEO и SMM, а также партнерских программ – хотя-бы взять на себя одну из этих ниш. Для понимания целей – ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Газогенераторы

    Нужен технически грамотный текст. Готов помочь его написать редактируя то, что напишете Вы. Но полностью безграмотный технически и неинтересный читателю текст, проверю, но редактировать не буду и денег платить тоже не буду. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад