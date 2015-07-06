15 новостей по медицине (мужские болезни)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок281 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать 15 новостей (каждая по 1000-1200 знаков) по теме мужских заболеваний (простатит, потенция и тп.).

Цена - 35 руб за 1000 збп. Одна новость примерно 1000-1200 знаков

Сработаемся - буду постоянно заказывать.

Жду предложений

Уникальность - от 85% по http://text.ru/

10 лет назад
jimmy_2
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Андрей отлично справился с написанием новостей, буду обращаться, спасибо!
Владимир, отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. Всем коллегам рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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