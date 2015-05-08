Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта. Например: ...
Сбор и систематизация информации
Необходимо найти и внести в таблицу по категориям ссылки на ресурсы, связанные с темой моды, стиля и частично психологии, личностного роста, шоу-бизнеса и бизнеса. Также, возможно, потребуется некоторое количество ссылок на площадки, посвящённые теме винтажа. Главный критерий – возможность свободной публикации в них авторских видео и статей (после прохождения регистрации). Видео и статьи будут на тему имиджа, стиля, психологии, развития привлекательности, улучшение техники речи, повышения личного авторитета и влияния. Соответственно, интересуют форумы (женские, мужские, посвящённые личностному росту, пикапу, моде, стилю, психологии), порталы с высокой посещаемостью, где возможно завести личный блог, сайты с высокой посещаемостью, где возможно добавлять комментарии, сервисы вопросов и ответов, сервисы советов. Также требуются площадки, на которых могут размещаться анонсы тренингов и семинаров. Всё надо разбить по отдельным колонкам по категориям. Для начала требуется собрать до 300 площадок. Интересует русскоязычная зона. Если есть привязка к городу, то надо указать город. Упор делаем на Москву.
Жду ваших предложений с указанием цен и сроков.
Пишите в лику!
С уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
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