27 статей - Мототематика; Ремонт и обсулуживание мото

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок465 просмотров

Добрый день, нужен качественный рерайтинг-копирайтинг статей по мототематике (ремонт и обслуживание). 60р/1000з.б.п;

Огромным преимуществом будет личный опыт исполнителя в сфере ремонта мототехники;

Примеры темы статьей:

"Как сделать трицикл из мотоцикла Урал своими руками"

"Какое давление должно быть в шинах мотоцикла"

"Ремонт шин своими руками"

"Сборка и разборка двигателя ИЖ Юпитер 5"

Желаемая скорость: 1-2 статьи в день

Подбор картинок, видео: не требуется

Вписывание ключевых слов: требуется

Если исполнитель является владельцем мототехники и может в дополнение к статьям делать уникальные фотографии - это обсуждается и оплачивается отдельно

10 лет назад
Anton_Tokarev
Токарев 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад
$63
14 дней
Отличный исполнитель, продолжаем работу по моим проектам
Рекомендую как вежливого, надежного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество

Заявки фрилансеров

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад

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