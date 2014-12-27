Как определить характер человека по телефонному разговору

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Здравствуйте, Людмила. Нужна статья объемом не менее 2000 символов. Спасибо.

9 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lusiliy
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Людмила интересный и позитивный собеседник. Помимо этого великолепно выполнила поставленную задачу и вовремя сдала работу. Спасибо за сотрудничество, обязательно обращусь. Рекомендую.
Дмитрий прекрасный заказчик и фрилансер. К работе относится очень ответственно. Четко ставит задачу, постоянно на связи для решения рабочих вопросов. Его статьи интересные,грамотные и качественные, С Дмитрием очень приятно работать, рекомендую к сотрудничеству.
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    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад