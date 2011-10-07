Нужно написать около сотни статей на тему сантехники. ТЗ в личке.
Книга
Требуются авторы-составители-рерайтеры для книг по следующим темам:
1. Тайны и загадки Леонардо. (Легенды, разгадки тайн знаменитого художника, исследователя, изобретателя, философа ...)
2. Таинственный мир музыкальных гениев (удивительные и мистические факты из жизни и творчества великих композиторов) - Предоставить содежание, имена, фрагмент текста, объем
3. Как полюбить свою работу, которую вы ненавидите
4. Великие романы ХХ века (10-15 пар - Бони и Клайд, Сальвадор и Гала ...)
Всем желающим стать авторами данных книг нужно предоставить содержание и 1-2 главы готового текста и выслать по адресу: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Нужно много качественных и недорогих текстов для продвижения статьями сайта веб-студии через Миралинкс (список требований Миралинкса: http://www.miralinks.ru/pages/article_requirements ). Тематика: Разработка сайтов. Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим специалист для написания отзывов к товарам интернет-магазина. На каждый товар необходимо сделать "комплект" отзывов следующего вида: 1020 Иван|[email protected]|3|Отзыв;Михаил|[email protected]|5|отзыв;Алексей|[email protected]|1|отзыв 1020 - ID товара берется из URL ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется написание статья для главной страницы сайта. А так же рекламный обзор для размещения в каталогах, то есть, по возможности, большое количество копий с приличной уникальностью. Какие вопросы- задание готов конкретизировать.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Написание новости по разделам форума www.forum59.ru (раздел на выбор) требования: 1. уникальный текст 2. не менее 500 символов 3. обязательно должно так или иначе касаться города Пермь ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Мы ищем писателя с отличным знанием английского языка. Работа состоит в написании статей и пресс-релизов для блога и последующим наполнением. В качестве тестового задания, которое покажет ваш уровень английского и мастерства ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Сайт – аналог cian.ru, но другой тематики. Требуется разработка технического плана – полного описания функционала сайта с визуальным описанием (как здесь http://cian-faq.livejournal.com/1075.html + план работ для программистов. Сайт – черновик + понимание ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимы статьи (темы: алюминиевый профиль и металоконструкции на заказ) для заполнения сайта www.eveal.h19.ru . Прошу Ваши предложения и вопросы сюда или через почту на сайте.Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
требуется Рерайтинг для туристического портала поиск статей в интернете и переработка под проект работа долгосрочная прошу, указывайте свою страну базы от куда писать нетКопирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Написание уникальных статей на тему фототехники, мобильной электроники для продвижения интернет-магазина. Заказы будут регулярно. Оплата – 150р за 1000 знаков.Копирайтинг36 заявокЗакрыт14 лет назад