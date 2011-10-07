Требуются авторы-составители-рерайтеры для книг по следующим темам:

1. Тайны и загадки Леонардо. (Легенды, разгадки тайн знаменитого художника, исследователя, изобретателя, философа ...)

2. Таинственный мир музыкальных гениев (удивительные и мистические факты из жизни и творчества великих композиторов) - Предоставить содежание, имена, фрагмент текста, объем

3. Как полюбить свою работу, которую вы ненавидите

4. Великие романы ХХ века (10-15 пар - Бони и Клайд, Сальвадор и Гала ...)

Всем желающим стать авторами данных книг нужно предоставить содержание и 1-2 главы готового текста и выслать по адресу: [email protected]