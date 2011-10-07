Необходим специалист для написания отзывов к товарам интернет-магазина. На каждый товар необходимо сделать "комплект" отзывов следующего вида: 1020 Иван|[email protected]|3|Отзыв;Михаил|[email protected]|5|отзыв;Алексей|[email protected]|1|отзыв 1020 - ID товара берется из URL ...
Нужен копирайт о веб-дизайне
Нужно много качественных и недорогих текстов для продвижения статьями сайта веб-студии через Миралинкс (список требований Миралинкса: http://www.miralinks.ru/pages/article_requirements ).
Тематика: Разработка сайтов.
Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов.
Цена: $3 за 1 статью.
Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых для выбранного исполнителя).
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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