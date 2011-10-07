Нужен копирайт о веб-дизайне

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок222 просмотра

Нужно много качественных и недорогих текстов для продвижения статьями сайта веб-студии через Миралинкс (список требований Миралинкса: http://www.miralinks.ru/pages/article_requirements ).

Тематика: Разработка сайтов.

Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов.

Цена: $3 за 1 статью.

Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых для выбранного исполнителя).

Спасибо.

14 лет назад
rootrain
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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