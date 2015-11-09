Копирайтер для англоязычного блога

Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье. Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200 статей. По каждой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика в основном мужская - охота, квадроциклы, уход за собой (бритьё, косметика для мужчин) и т.д.
Назовите вашу стоимость за 100 слов, а также примерные сроки написание статей объёмом около 1000 слов.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
Необходимо написать 17 статей на тематику "Сказка". Все статьи описаны в аттачах. На выходе необходимо получить: 1. Заголовок статьи 2. Краткое описание (будет выводится в списке статей) 3. Ключевые слова (meta:keywords) 4. Описание (meta:description) 5. Статья Требования к написанию: 1. Уникальность > 95% 2. Заспамленость ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ну, думаю всем все понятно с заголовка компании, что мне нужно сделать. Ну теперь более детальней что мне нужно, есть ekostar.com.ua с не уникальным контентом нужно переписать и написать все товары : Бытовые ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужны статьи для сайта общей тематики. (Пример - kakprosto.ru) Нужно написать 15 статей 4000-5000 знаков каждая статья.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется рерайтинг карточек товаров. Текст уже загружен на сайт, требуется рерайтинг. Всего 572 позиции.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо подобрать синонимы к словам исходного текста объемом 2354 знака без пробелов. В результате объем должен увеличиться в 4-5 раз без потери читаемости и смысла. Текст должен быть размечен разделителями {} и | согласно образца. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать информационные статьи для сайта про оформление туристических документов. Около 100 статей. Ищу автора с практическим опытом, в идеале — работника из этой сферы. В заявке напишите о своём опыте. Оплата обсуждается индивидуально.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад