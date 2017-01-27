Копирайтер на тему "Электротехническая продукция"

Требуется копирайтер для написания текстов на тему «электротехническая продукция».

Автоматы, диф. автоматы, УЗО, счетчики электроэнергии, реле, контакторы, КПП, электропроводка, электроустановочные изделия, освещение (светильники, лампы) и тп.

Планируемое количество – 100 статей, разбиты на разделы.

Статья должна быть качественной и отвечать на вопрос, поставленный в заголовке или ТЗ. Объем статьи до 12 000 симв/б.п..

Это не значит, что все статьи будут такого объема: будут и по 2-3 тыс, по 5-6 и большие – до 12 тыс. симв. Если нужно больше для раскрытия темы – объем статьи может быть увеличен. Писать четко по делу, без воды.

Автор текстов должен хорошо разбираться в тематике и понимать о чем он пишет.

В каждой статье должно быть несколько тематических картинок, которые автор подбирает сам в интернете.

От вас - цена в рублях, примеры работ, агрумент, что разбираетесь в данной тематике.