Копирайтер на тему "Электротехническая продукция"

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  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок238 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов на тему «электротехническая продукция».

Автоматы, диф. автоматы, УЗО, счетчики электроэнергии, реле, контакторы, КПП, электропроводка, электроустановочные изделия, освещение (светильники, лампы) и тп.

Планируемое количество – 100 статей, разбиты на разделы.

Статья должна быть качественной и отвечать на вопрос, поставленный в заголовке или ТЗ. Объем статьи до 12 000 симв/б.п..

Это не значит, что все статьи будут такого объема: будут и по 2-3 тыс, по 5-6 и большие – до 12 тыс. симв. Если нужно больше для раскрытия темы – объем статьи может быть увеличен. Писать четко по делу, без воды.

Автор текстов должен хорошо разбираться в тематике и понимать о чем он пишет.

В каждой статье должно быть несколько тематических картинок, которые автор подбирает сам в интернете.

От вас - цена в рублях, примеры работ, агрумент, что разбираетесь в данной тематике.

8 лет назад
ivanov_aue
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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