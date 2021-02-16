Копирайтер, редактор английских SEO-текстов

$2
КопирайтингЗакрыт3 заявки1889 просмотров
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Для постоянного сотрудничества в команду требуется 2 копирайтера и/или редактора английских текстов.

Нужно писать хороший текст, а хороший текст — делать идеальным. Можно совмещать обе задачи, либо заниматься чем-то одним, индивидуально.

Требования:

  • Высшее лингвистическое/филологическое образование и/или наличие сертификатов;
  • Английский не ниже уровня advanced (C1);
  • Опыт копирайтинга/редактуры от 1 года;
  • Понимание seo райтинга выше среднего;
  • Отличное владение гуглом для поиска материала, источников. Умение отличить «копирайтерские» статьи от действительно экспертных, проверенных источников;
  • Ответственность, честность и работа на результат;
  • Успешное прохождение маленького тестового задания.
Условия работы: постоянная удаленная работа. Возможен индивидуальный график.

Обязанности:

  • Копирайтинг: написание качественных статей по четким ТЗ.
  • Редактура: поиск и исправление орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических и смысловых ошибок; проверка соблюдения ТЗ; прочие проверки по чек-листу.
Просьба ещё раз прочитать текст вакансии перед подачей заявки. 
3 года назад
berichk
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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