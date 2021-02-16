Копирайтер, редактор английских SEO-текстов

Здравствуйте! Нужен автор с опытом написания и публикации статей в укр/русс Вики сегменте, которая пройдет модерацию. Информацию для скелета статьи дам. Тема - препарат/действующее вещество для лечения орфанного заболевания. Только через безопасную сделку. Пожалуйста, откликаясь, будьте готовы в личной переписке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества в команду требуется 2 копирайтера и/или редактора английских текстов.
Нужно писать хороший текст, а хороший текст — делать идеальным. Можно совмещать обе задачи, либо заниматься чем-то одним, индивидуально.
Требования:
- Высшее лингвистическое/филологическое образование и/или наличие сертификатов;
- Английский не ниже уровня advanced (C1);
- Опыт копирайтинга/редактуры от 1 года;
- Понимание seo райтинга выше среднего;
- Отличное владение гуглом для поиска материала, источников. Умение отличить «копирайтерские» статьи от действительно экспертных, проверенных источников;
- Ответственность, честность и работа на результат;
- Успешное прохождение маленького тестового задания.
Обязанности:
- Копирайтинг: написание качественных статей по четким ТЗ.
- Редактура: поиск и исправление орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических и смысловых ошибок; проверка соблюдения ТЗ; прочие проверки по чек-листу.
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