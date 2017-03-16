Копирайтинг на техническую тему

$35
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Завершен3 заявки108 просмотров

Копирайтинг на техническую тему. 35000 симв 35$

8 лет назад
naoky
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$35
1 день
Спасибо Светлане за плодотворное сотрудничество!
Все отлично: четкое ТЗ, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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