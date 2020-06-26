Прислать ссылки на 10 свежих, хорошо описывающих индустрию, текстов/документов в по авиационной индустрии в России
Корректировка экспертных статей
Здравствуйте, Ирина!
Меня зовут Катерина, я работаю в консалтинговой компании. Специализация - дизайн организаций. Работаем со средним и крупным бизнесом.
Ищу для постоянного сотрудничества копирайтера. Понравился Ваш текст-описание Ваших услуг. Хотела бы попробовать с Вами поработать. Задача - развитие Телеграм канала с экспертными статьями в области дизайна организаций. Цели канала -1) формировать рынок - т.е. объяснять, что такое дизайн организации, чем он полезен, чтобы ЦА увидела, свои проблемы и поняла, какие из них решаются с помощью дизайна организации; 2) собирать "правильную" аудиторию, с которой в дальнейшем можно будет работать и которая могла бы стать адвокатами бренда; 3) привлекать людей на консультации посредством статей.
Даю ссылку на наш Телеграм канал, чтобы Вы представляли какого рода тексты мы пишем. https://t.me/organizational_design
Сейчас написание статей происходит так - я нахожу материал по нужной теме, как правило, это англоязычный материал. Перевожу его и дополняю материалами из сторонних источников, чтобы тема была максимально раскрыта.
В чем загвоздка сейчас - нет обращений, нет отклика. Хотя однажды, пришел клиент именно из канала.
Планируется запускать 3-4 статьи в месяц.
Если такого рода задачи Вам интересны - буду рада обсудить более детально.
Спасибо. До связи.
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