Корректировка экспертных статей

Здравствуйте, Ирина!

Меня зовут Катерина, я работаю в консалтинговой компании. Специализация - дизайн организаций. Работаем со средним и крупным бизнесом.

Ищу для постоянного сотрудничества копирайтера. Понравился Ваш текст-описание Ваших услуг. Хотела бы попробовать с Вами поработать. Задача - развитие Телеграм канала с экспертными статьями в области дизайна организаций. Цели канала -1) формировать рынок - т.е. объяснять, что такое дизайн организации, чем он полезен, чтобы ЦА увидела, свои проблемы и поняла, какие из них решаются с помощью дизайна организации; 2) собирать "правильную" аудиторию, с которой в дальнейшем можно будет работать и которая могла бы стать адвокатами бренда; 3) привлекать людей на консультации посредством статей.

Даю ссылку на наш Телеграм канал, чтобы Вы представляли какого рода тексты мы пишем. https://t.me/organizational_design

Сейчас написание статей происходит так - я нахожу материал по нужной теме, как правило, это англоязычный материал. Перевожу его и дополняю материалами из сторонних источников, чтобы тема была максимально раскрыта.

В чем загвоздка сейчас - нет обращений, нет отклика. Хотя однажды, пришел клиент именно из канала.

Планируется запускать 3-4 статьи в месяц.

Если такого рода задачи Вам интересны - буду рада обсудить более детально.

Спасибо. До связи.