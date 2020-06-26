Корректировка экспертных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок136 просмотров

Здравствуйте, Ирина!

Меня зовут Катерина, я работаю в консалтинговой компании. Специализация - дизайн организаций. Работаем со средним и крупным бизнесом.

Ищу для постоянного сотрудничества копирайтера. Понравился Ваш текст-описание Ваших услуг. Хотела бы попробовать с Вами поработать. Задача - развитие Телеграм канала с экспертными статьями в области дизайна организаций. Цели канала -1) формировать рынок - т.е. объяснять, что такое дизайн организации, чем он полезен, чтобы ЦА увидела, свои проблемы и поняла, какие из них решаются с помощью дизайна организации; 2) собирать "правильную" аудиторию, с которой в дальнейшем можно будет работать и которая могла бы стать адвокатами бренда; 3) привлекать людей на консультации посредством статей.

Даю ссылку на наш Телеграм канал, чтобы Вы представляли какого рода тексты мы пишем. https://t.me/organizational_design

Сейчас написание статей происходит так - я нахожу материал по нужной теме, как правило, это англоязычный материал. Перевожу его и дополняю материалами из сторонних источников, чтобы тема была максимально раскрыта.

В чем загвоздка сейчас - нет обращений, нет отклика. Хотя однажды, пришел клиент именно из канала.

Планируется запускать 3-4 статьи в месяц.

Если такого рода задачи Вам интересны - буду рада обсудить более детально. 

Спасибо. До связи.

Написание статей
5 лет назад
guest_1593189119037
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание историй от имени подписчиков телеграм-канала

    В телеграм-канал требуется человек, который будет писать истории из жизни, связанные с мошенничеством, обманом, разводом на деньги и т.п. Одна история 800-1000 символов с учетом пробелов.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 6 сео текстов

    6 сео текстов с малой заспамленностью и полной уникальностью по text.ru по 1500 - 2000 символов... тематики оцинковка оцинкованный лист лист оцинкованный оцинкованный лист цена ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статьи для сайта пункта проката

    Дам в личку список из 10 ключевых фраз, под которые необходимо написать соответственно 10 статей от 500 символов. Тематика - использование конкретного спортивного инвентаря, расписать особенности, нюансы, характеристики, сравнения, как правильно подобрать. Также необходима ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • СЕО-статьи на тему кремация животных

    Необходимо 5 СЕО-статей по 2700 - 7000 знаков в стиле - предложение услуги. Есть подробное ТЗ. Стоимость 70 руб/1000 знаков. Предпочтение копирайтерам с примерами текстов на данную тематику.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать тексты для категорий.

    Нужен человек хорошо разбирающийся в тематике полиэтиленовой упаковки. Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров: -стрейч пленка черная -укрывочная пленка -черная пленка -пакет майка с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен копирайтер эксперт в наручных часах

    Для сайта о наручных часах нужен копирайтер, отлично понимающий эту тему. Мне не нужны люди, пишущие обо всем, мне нужен человек, который напишет экспертные тексты. Часы элитные - ролексы, омеги и т.п.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание отзывов

    Нужен человек, для написания 5 отзывов + размещение в течении месяца. Компания занимается производство и продажей полиэтиленовой упаковки. Для обсуждения деталей отзыва (как написать, про что написать и т.д.) в личку. Оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад