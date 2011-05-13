Мастер текста

Приветствую!

Хочу написать книгу, но к сожаленью красиво писать у меня не очень получается и поэтому решил прибегнуть к услугам мастеров текста, собственно сабж...

Нужно:

1. Знать украинский язык, так как на нем будет писаться книга.

2. Иметь подобный опыт, желательно с книгами, а не статьями.

3. Красиво писать, чтоб читатели не могли отойти от книги.

4. Ну и собственно жить на Украине, хотя не обязательно.

Ваши цены и примеры в студию. Заявки оставляйте здесь. В асю и личку не ломаться.