Требования: 1. Филологическое образование (журналистам – предпочтение). 2. Опыт написания новостей (желательно в интернете). 3. Безупречный язык (знание все стилей, оборотов речи, чувство языка). 4. Умение четко и лаконично излагать максимум информации в минимуме текста. 5. Оперативность. Работоспособность. Внимательность. 6. Ежедневное ( с пн по пт) ...
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Приветствую всех.
Нужен рерайтер автомобильных новостей.
Примерный объем - 2 новости в сутки. Оригинал примерно 2000 символов, из него надо сделать рерайт до ~2100 символов, без учета пробелов.
Текст должен быть не аля "Ещё в далеком 1983 году...", а более техническим. В оригинале он примерно такой и есть.
Требования к кандидатам:
Регистрация на веблансере не менее 6 месяцев назад.
Желателен опыт работы с автомобильной тематикой.
Возраст от 23 лет.
Рассмотрю ваши предложения.
Оставляйте в предложении сумму, которую вы хотели бы получить за 1 статью.
Предложения без цены за статью не рассматриваются.
За все время сотрудничества необходимо будет отрерайтить не менее 100 новостей.
С уважением.
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