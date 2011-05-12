Приветствую всех.

Нужен рерайтер автомобильных новостей.

Примерный объем - 2 новости в сутки. Оригинал примерно 2000 символов, из него надо сделать рерайт до ~2100 символов, без учета пробелов.

Текст должен быть не аля "Ещё в далеком 1983 году...", а более техническим. В оригинале он примерно такой и есть.

Требования к кандидатам:

Регистрация на веблансере не менее 6 месяцев назад.

Желателен опыт работы с автомобильной тематикой.

Возраст от 23 лет.

Рассмотрю ваши предложения.

Оставляйте в предложении сумму, которую вы хотели бы получить за 1 статью.

Предложения без цены за статью не рассматриваются.

За все время сотрудничества необходимо будет отрерайтить не менее 100 новостей.

С уважением.