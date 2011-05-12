Журналист для новостей подарочной тематики

Требования:

1. Филологическое образование (журналистам – предпочтение).

2. Опыт написания новостей (желательно в интернете).

3. Безупречный язык (знание все стилей, оборотов речи, чувство языка).

4. Умение четко и лаконично излагать максимум информации в минимуме текста.

5. Оперативность. Работоспособность. Внимательность.

6. Ежедневное ( с пн по пт) присутствие в сети в режиме он-лайн хотя бы 2-3 часа, желательно в первой половине дня (10-16 по Москве).

7. Примеры ваших новостей – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В порфолио или в личке.

8. Умение обрезать и вставить картинку и знание html-тегов – преимущетсво.

9. Высокоскоростной интернет без проблем и глюков.

10. Ответ на электронные письма в течение 12 часов, т.е. проверять ящик утром и вечером.

Для прошедших отбор по портфолио необходимо написать новость от 500 до 1000 знаков любой подарочной тематики:

• Выставки, ярмарки, конкурсы

• Интересное о подарках

• Как начать свой бизнес

• Новости магазинов (только специализирующихся на подарках)

• Новости регионов (о подарках)

• Новые поступления в магазины (только специализирующихся на подарках)

• Открытие новых магазинов

• Скидки, акции, распродажи

Текст новости и источник сбросить в личку. ТЗ ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 30 рублей новость, если будете приняты, оплата будет выше.

Работа на постоянной основе, наличие кошелька в вебмани, скайпа и/или аси – обязательно.

Номер аськи и эл.ящик просьба сразу указывать в заявке! Спасибо.