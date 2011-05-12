Журналист для новостей подарочной тематики

Требуются копирайтеры и рерайтеры для написания текстов на сайты с тематикой по недвижимости и бизнес-консалтингу --- требования - минимальный уровень антиплагиата - 95%, читабельный и грамотный текст (тексты для людей) --- [email protected] Icq 385785596 ------------------- предпочтительно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Филологическое образование (журналистам – предпочтение).
2. Опыт написания новостей (желательно в интернете).
3. Безупречный язык (знание все стилей, оборотов речи, чувство языка).
4. Умение четко и лаконично излагать максимум информации в минимуме текста.
5. Оперативность. Работоспособность. Внимательность.
6. Ежедневное ( с пн по пт) присутствие в сети в режиме он-лайн хотя бы 2-3 часа, желательно в первой половине дня (10-16 по Москве).
7. Примеры ваших новостей – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В порфолио или в личке.
8. Умение обрезать и вставить картинку и знание html-тегов – преимущетсво.
9. Высокоскоростной интернет без проблем и глюков.
10. Ответ на электронные письма в течение 12 часов, т.е. проверять ящик утром и вечером.
Для прошедших отбор по портфолио необходимо написать новость от 500 до 1000 знаков любой подарочной тематики:
• Выставки, ярмарки, конкурсы
• Интересное о подарках
• Как начать свой бизнес
• Новости магазинов (только специализирующихся на подарках)
• Новости регионов (о подарках)
• Новые поступления в магазины (только специализирующихся на подарках)
• Открытие новых магазинов
• Скидки, акции, распродажи
Текст новости и источник сбросить в личку. ТЗ ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 30 рублей новость, если будете приняты, оплата будет выше.
Работа на постоянной основе, наличие кошелька в вебмани, скайпа и/или аси – обязательно.
Номер аськи и эл.ящик просьба сразу указывать в заявке! Спасибо.
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