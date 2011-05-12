Блоггер/обозреватель на IT-портал

КопирайтингЗавершен7 заявок330 просмотров
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Портал www.iport.kz посвящен ИТ-тематике и работает как блог-платформа. Темы портала: хайтек, железо, софт, телекоммуникации, интернет. Планируется раскрутить портал и создать на нём сообщество пишущих айтишников.

Объем = от 2-х до 10 постов в неделю (в зависимости от наличия у вас времени). Объем 1-5 тыс символов, картинки и подготовленные иллюстрации приветствуются.

Особенности: полное отсутствие воды, только конкретика и полезная информация от лица блоггера. О чем писать выбираете сами - например обзоры гаджетов и технических новинок, анализ Казнета, новых программ, новости телекоммуникаций и тд.

Требование - наличие опыта написания материалов и хороший кругозор в IT. Покажите примеры своих работ.

Платить готов 4-5wmz за 1000 знаков, отдельно готов доплачивать за собственные иллюстрации и фотографии. Отдельно готов доплачивать за кросс-постинг на других популярных площадках.

13 лет назад
Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
Отличные статьи, спасибо.
Прекрасный заказчик. Быстро разобрались с задачами, никакой проблемы с оплатой. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с Василием.
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