Написание и размещение статей для сайта на английском

Нужно написать статью для сайта https://thisispro100.ru/ на тему: "Как дозвониться оператору МТС" Пример статьи: [url=https://allotarif.com/mts/kak-dozvonitsya-do-operatora.html]https://allotarif.com/mts/kak-dozvonitsya-do-operatora.html[/url] Требование к статье: уникальность более 90% вода не более 20% заспамленность не более 45% нужна 1 уникальная картинка (можно сделать скрин в видео) Подобных статей нужно делать много. Пишите ...