Написание seo-статей. Большой объем.

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  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки361 просмотр

Добрый день Дамы и Господа. Необходим специалист для написания 25 и более (до 35) SEO-СТАТЕЙ по определенной группе отделочных материалов. Требования по каждой статье:

- по 1800–2200 символов интересного текста, а не «высосанного из пальца» для объема!!!!!!!!!!!!

- уникальность от 99% и выше

- грамотно составленный title и discription по каждой

- использование 2-3 ключей в каждой. Плавный переход в тексте от основного к вспомогательному

(без разрыва текста)

- легкая читабельность и достоверная информативность о материале.

От вас — окончательная цена за 1000 символов в РУБЛЯХ и ссылку на примеры работ по озвученному направлению. После согласования — написание одной статьи в качестве пробной.

ПОСТОПЛАТА ПОСЛЕ КАЖДЫХ 3 СДАННЫХ СТАТЕЙ!!!

Написание статей
10 лет назад
Denio
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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