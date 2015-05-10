Написание seo-статей. Большой объем.

Добрый день Дамы и Господа. Необходим специалист для написания 25 и более (до 35) SEO-СТАТЕЙ по определенной группе отделочных материалов. Требования по каждой статье:

- по 1800–2200 символов интересного текста, а не «высосанного из пальца» для объема!!!!!!!!!!!!

- уникальность от 99% и выше

- грамотно составленный title и discription по каждой

- использование 2-3 ключей в каждой. Плавный переход в тексте от основного к вспомогательному

(без разрыва текста)

- легкая читабельность и достоверная информативность о материале.

От вас — окончательная цена за 1000 символов в РУБЛЯХ и ссылку на примеры работ по озвученному направлению. После согласования — написание одной статьи в качестве пробной.

ПОСТОПЛАТА ПОСЛЕ КАЖДЫХ 3 СДАННЫХ СТАТЕЙ!!!