Простые тексты по косметике без ключей

Необходимо до 11-13 часов по Москве, 11 мая 2015 года, понедельник, написать несколько текстов по косметической тематике.

Ключей нет. Стиль – информационная статья, интересная читателю.

Требования – грамотность и высокая уникальность (текст.ру – не менее 94%). Пишем на русском языке! Мелкие недочеты я поправлю, но полная каша и халтура не будет принята и оплачена плюс соответствующий отзыв. Это же касается несвоевременной сдачи и задержки срока более, чем на полчаса. Не уверены, что справитесь, не оставляйте заявку.

Выдам подробное ТЗ и примеры написанных текстов. Сразу скажу – найти текст в Интернете и отрерайтить не получится, иначе я бы сама это сделала уже и дала задачу на рерайтинг. Однако тематика очень распространенная.

Размер статьи – не менее 2500 збп., не более 3000 збп.

Стоимость 1 СТАТЬИ – 70 руб. При очень хорошем качестве работы или если ваши статьи получились в районе 3000 збп. – 90 руб. за ТЕКСТ. Не стоит искусственно раздувать текст! Лучше лаконичная статья на 2500 збп., чем скучная тягомотина на 3000 збп.

Оплата – Сбербанк или вебмани.

ВНИМАНИЕ! По срокам – строго! Всего текстов 12. Такой объем в такие сроки одному человеку написать нереально, поэтому разобью на нескольких исполнителей по 2-3 текста. Следует сдавать по 1 тексту, чтобы нам сразу, в случае чего, обсудить недочеты и ошибки, чтоб вы не делали их в остальных текстах.

ПРОВЕРКА осуществляется в течение дня. НАЧАТЬ НАДО СРАЗУ ЖЕ, СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ!