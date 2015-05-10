Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о самостоятельных путешествиях. Несколько направлений статей: 1) про конкретные достопримечательности (с практической информацией как добраться, ценами и т.д.) ...
Простые тексты по косметике без ключей
Необходимо до 11-13 часов по Москве, 11 мая 2015 года, понедельник, написать несколько текстов по косметической тематике.
Ключей нет. Стиль – информационная статья, интересная читателю.
Требования – грамотность и высокая уникальность (текст.ру – не менее 94%). Пишем на русском языке! Мелкие недочеты я поправлю, но полная каша и халтура не будет принята и оплачена плюс соответствующий отзыв. Это же касается несвоевременной сдачи и задержки срока более, чем на полчаса. Не уверены, что справитесь, не оставляйте заявку.
Выдам подробное ТЗ и примеры написанных текстов. Сразу скажу – найти текст в Интернете и отрерайтить не получится, иначе я бы сама это сделала уже и дала задачу на рерайтинг. Однако тематика очень распространенная.
Размер статьи – не менее 2500 збп., не более 3000 збп.
Стоимость 1 СТАТЬИ – 70 руб. При очень хорошем качестве работы или если ваши статьи получились в районе 3000 збп. – 90 руб. за ТЕКСТ. Не стоит искусственно раздувать текст! Лучше лаконичная статья на 2500 збп., чем скучная тягомотина на 3000 збп.
Оплата – Сбербанк или вебмани.
ВНИМАНИЕ! По срокам – строго! Всего текстов 12. Такой объем в такие сроки одному человеку написать нереально, поэтому разобью на нескольких исполнителей по 2-3 текста. Следует сдавать по 1 тексту, чтобы нам сразу, в случае чего, обсудить недочеты и ошибки, чтоб вы не делали их в остальных текстах.
ПРОВЕРКА осуществляется в течение дня. НАЧАТЬ НАДО СРАЗУ ЖЕ, СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг197 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Добрый день, нужен качественный рерайтинг-копирайтинг статей по мототематике (ремонт и обслуживание). 60р/1000з.б.п; Огромным преимуществом будет личный опыт исполнителя в сфере ремонта мототехники; Примеры темы статьей: "Как сделать трицикл из мотоцикла Урал ...Завершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно написать 15 новостей (каждая по 1000-1200 знаков) по теме мужских заболеваний (простатит, потенция и тп.). Цена - 35 руб за 1000 збп. Одна новость примерно 1000-1200 знаков ...Завершен10 лет назад
Необходимо найти и внести в таблицу по категориям ссылки на ресурсы, связанные с темой моды, стиля и частично психологии, личностного роста, шоу-бизнеса и бизнеса. Также, возможно, потребуется некоторое количество ссылок на площадки, посвящённые теме винтажа. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта. Например: ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Нужен человек для сайта ландшафтного дизайна. Статей нужно много, поэтому ищу человека, который действительно разбирается в теме.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, который будет писать статьи на форекс тематику.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
По базе 800 e-mailов , плачу 150р за рассылку.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, дарение, жилищное право и т.д.). Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ (желательно наличие юридического образования), уметь писать содержательные тексты. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Требуется человек, который "в теме" интернет-маркетинга и способен делать обзоры инструментов и сервисов для E-commerce, SEO и SMM, а также партнерских программ – хотя-бы взять на себя одну из этих ниш. Для понимания целей – ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад