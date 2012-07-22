Написание статей

Требуются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Цель: Написание интересных статей для сайта по созданию интернет магазинов.

Тематика: как создать интернет магазин, что продавать в интернет магазине, продвижение интернет магазинов, в общем, вся информация, которая связана с процессом создания и успешного продвижения интернет магазинов.

Условия работы: Требуется писать 3-5 статей в неделю. Размер статьи 3000-4000 знаков.

Стоимость работы 1,2 $ за 1000 знаков.

Статья должна содержать полезную информацию, без «воды», но и не быть «сухой», быть интересной, чтобы посетитель не уходил на половине статьи, быть уникальной не менее чем на 97%.

Статья должна быть оптимизирована по ключевым фразам. Заголовок должен включать одну, а содержание статьи должно включать одну или две разных ключевых фразы, повторяемых в тексте, 2-3 раза. Ключевые фразы должны быть выделены жирным. Статья должна содержать картинки, по смыслу, статья должна быть структурирована и разделена на смысловые блоки. Можно в конце дополнять смысловым видео (+1$ к сумме за статью).

Как написать статью.

-Поднять актуальную проблему (смотрим запросы по yandex wordstat)

-Содержание статьи

• Решение, поднятой проблемы (лучше по пунктам)

• Какие сложности могут возникнуть?

• Повторение сказанного, акцент на важном.

• Призыв к действию.

• Призыв подписаться.

Стоимость, указанная за статью является окончательной и увеличению не подлежит. Оплата производится по факту.

Все вопросы по iCQ 639614029, или skype- acher82skype