Нужно написать несколько статей(для начала минимум 20) для форума о покупках в зарубежных магазинах. Плачу 120руб за статью - 2000 знаков. Тематика - описание зарубежных интернет - магазинов и их акций. При успешной работе ...
Написание статей
Требуются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.
Цель: Написание интересных статей для сайта по созданию интернет магазинов.
Тематика: как создать интернет магазин, что продавать в интернет магазине, продвижение интернет магазинов, в общем, вся информация, которая связана с процессом создания и успешного продвижения интернет магазинов.
Условия работы: Требуется писать 3-5 статей в неделю. Размер статьи 3000-4000 знаков.
Стоимость работы 1,2 $ за 1000 знаков.
Статья должна содержать полезную информацию, без «воды», но и не быть «сухой», быть интересной, чтобы посетитель не уходил на половине статьи, быть уникальной не менее чем на 97%.
Статья должна быть оптимизирована по ключевым фразам. Заголовок должен включать одну, а содержание статьи должно включать одну или две разных ключевых фразы, повторяемых в тексте, 2-3 раза. Ключевые фразы должны быть выделены жирным. Статья должна содержать картинки, по смыслу, статья должна быть структурирована и разделена на смысловые блоки. Можно в конце дополнять смысловым видео (+1$ к сумме за статью).
Как написать статью.
-Поднять актуальную проблему (смотрим запросы по yandex wordstat)
-Содержание статьи
• Решение, поднятой проблемы (лучше по пунктам)
• Какие сложности могут возникнуть?
• Повторение сказанного, акцент на важном.
• Призыв к действию.
• Призыв подписаться.
Стоимость, указанная за статью является окончательной и увеличению не подлежит. Оплата производится по факту.
Все вопросы по iCQ 639614029, или skype- acher82skype
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
необходимо написать оригинальное описание к 45-ти диванам, находящимся на этой странице http://mastertrg.ru/ оплата 50 долл. 50% сразу, 50% послеКопирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д. Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт. ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать обзор любого выходящего фильма, который выходит через 3-8 месяцев. Знаков примерно 3000-5000 Цена за обзор 70 рублей Оплата вебмани.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Ищем человека, который сможет написать уникальные SEO-тексты для сайта. Тематика - раскрутка и продвижение в социальных сетях. В заявке просьба указывать сроки и цену за 1000 знаков.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется новость размером 2000. Знаков про кино. Цена. 50рублей за новость.Завершен13 лет назад
В действующий проект Требуется райтер обзоров для iOS. Обзоры небольшие 1,5-3к знаков. На настоящий момент нужно написание 1-2 обзора в неделю. Оплата от 500 до 1000 руб/обзор (зависит от размера обзора). Возможно увеличение количества обзоров ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайт на тему искусственный камень. Нужно 5 текстов. Каждый по 1500 символов. Оплата 2 wmz за 1000 символов. Тексты нужны завтра.Завершен13 лет назад
Доброго времени суток, господа-фрилансеры. Есть довольно внятное ТЗ на тексты https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtdrkrNjg68QdC1XR3VkNkx3MktuenlTazZmMmkwRnc Выходит 5 текстов. Размещаться будут на абсолютно новом сайте, уникальность must be 100%. Общий объём от 20 000 до ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется специалист по написанию статей на тему бескаркасная мебель, кресло-мешок, кресло-груша, bean-bag-chairs - новости, обзоры, статьи 30 WMR за 1000 символов без пробелов. Общее кол-во 20 штук. Общение по ICQ 413-385-416Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад