Нужно написать несколько статей(для начала минимум 20) для форума о покупках в зарубежных магазинах. Плачу 120руб за статью - 2000 знаков. Тематика - описание зарубежных интернет - магазинов и их акций. При успешной работе ...
Описания к невышедшим фильмам, играм и т.д.
Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д.
Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт.
Описания нужны объёмом от 1500 до 2500 символов.
Также потребуется найти и указать обложку (обязательно) и скриншоты и ролик youtube по возможности.
Пишите цену за одно описание и сколько описаний в день сможете готовить.
Выбранный исполнитель
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