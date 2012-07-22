Описания к невышедшим фильмам, играм и т.д.

Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д.

Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт.

Описания нужны объёмом от 1500 до 2500 символов.

Также потребуется найти и указать обложку (обязательно) и скриншоты и ролик youtube по возможности.

Пишите цену за одно описание и сколько описаний в день сможете готовить.