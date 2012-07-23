SEO копирайт для сайта

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Завершен3 заявки119 просмотров

Здравствуйте!

Ищем человека, который сможет написать уникальные SEO-тексты для сайта.

Тематика - раскрутка и продвижение в социальных сетях.

В заявке просьба указывать сроки и цену за 1000 знаков.

13 лет назад
invisib1e
Румянцев 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Алёна - прекрасный копирайтер и замечательный человек. Одно удовольствие работать с такими людьми. Обязательно буду обращаться еще.
Сотрудничеством с Андреем очень довольна! Четка раскладывает по полочкам ТЗ. Мгновенно оплачивает работу. Все на связи, при необходимости! Всем фрилансерам рекомендую и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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