Нужно составить объявление для районной газеты

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Закрыт4 заявки207 просмотров

Есть сайт района Доска объявлений плюс форум www.pirpo.ru. Надо написать интригующее, но в то же время релевантное объявление для районной газеты. Чтобы люди заходили и подавали объявления и принимали участие в улучшении района, с помощью обсуждения проблем и способов их решения на форуме. Объявление должно быть не большим. Примерно 45 символов заголовок и 140 само объявление (эти цифры приблизительны, можно побольше или поменьше). Нужно три - четыре варианта.

При отклике обязательно пишите цену.

13 лет назад
modesden
Денис 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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