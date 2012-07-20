Для сайта, предлагающего услуги прописки, вида на жительство, помощь в получении гражданства и пр. требуются авторы для работы на постоянной основе. Требуются авторы для написания статей в следующие разделы сайта: Услуги ...
Нужно составить объявление для районной газеты
Есть сайт района Доска объявлений плюс форум www.pirpo.ru. Надо написать интригующее, но в то же время релевантное объявление для районной газеты. Чтобы люди заходили и подавали объявления и принимали участие в улучшении района, с помощью обсуждения проблем и способов их решения на форуме. Объявление должно быть не большим. Примерно 45 символов заголовок и 140 само объявление (эти цифры приблизительны, можно побольше или поменьше). Нужно три - четыре варианта.
При отклике обязательно пишите цену.
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