Нужно составить объявление для районной газеты

Есть сайт района Доска объявлений плюс форум www.pirpo.ru. Надо написать интригующее, но в то же время релевантное объявление для районной газеты. Чтобы люди заходили и подавали объявления и принимали участие в улучшении района, с помощью обсуждения проблем и способов их решения на форуме. Объявление должно быть не большим. Примерно 45 символов заголовок и 140 само объявление (эти цифры приблизительны, можно побольше или поменьше). Нужно три - четыре варианта.

При отклике обязательно пишите цену.