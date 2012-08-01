Статьи по туризму для Миралинкс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок198 просмотров

Требуется написать 15 статей о туризме и отдыхе в Крыму.

Ключ "гостиницы Севастополя".

Оплата 100 wmr за статью после прохождения модерации в системе Миралинк.

13 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Получил хорошие тексты, которые с первого раза прошли модерацию в Миралинкс. Хороший стиль написания, отсутствуют грамматические ошибки. Рекомендую.
Иван - очень лояльный и ответственный заказчик! Четкое задание, всегда на связи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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