Необходимо в ручную разослать рекламное сообщение на доски объявлений. Оплата за пост: 5 руб. Общее кол-во постов: 400.
Копирайтинг
Требуется много копирайта на тему перевозки
Статья по 2000 символов.
Уникальная на 100%.
Оплата 1 wmz/1000 символов.
Нужно более 500 статей. Раздаю разным исполнителям.
ps просьба писать только тех, кто может начать сейчас и на тех условиях, что я указал.
Заявки фрилансеров
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