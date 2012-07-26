1) Макет каталога в приложении. 2) тексты,которые могут помочь при описании в приложении (отличия нашего производства и особенности) + инфо о компании: http://orlan-luga.ru/ ; сайт мебельного производства: www.luga-mebel.ru ...
Приватный проект для Лариной Карины
Написание тематических текстов для сайта.
Выбранный исполнитель
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