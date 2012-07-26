Приватный проект для Лариной Карины

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки185 просмотров

Написание тематических текстов для сайта.

13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

milkashokolad74
Карина 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Качественные и недорогие тексты. Рекомендую
Очень довольна сотрудничеством. Прекрасный заказчик. Интересные заказы, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

milkashokolad74
Карина 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт статей по мебели

    1) Макет каталога в приложении. 2) тексты,которые могут помочь при описании в приложении (отличия нашего производства и особенности) + инфо о компании: http://orlan-luga.ru/ ; сайт мебельного производства: www.luga-mebel.ru ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст

    Нужно написать текст (или сделать подходящий рерайт) на главную страницу сайта. Длина текста 3000зн. Оплата 25р за 1000зн. вебмани. Уникальность не менее 98% по адвего. Более детально кандидатам!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание рецензий, описаний, новостей про фильмы

    Всем привет. Требуется несколько человек для написание рецензий и описаний к фильмам, сериалам, мультфильмам. Важно выполнять всё в сроки, быстро и качественно. Обязательное условия - Вы должны любить всё это, быть ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать тексты и описания товаров на простой сайт

    $30

    Добрый день. Сделали сайт http://prokat-palatok.ru/ , но на нем тестовые товары и данные Нужно внести следующие правки: 1. внести товары с правильными характеристиками ( 2. отформатировать длинные ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Имиджевые статьи по системам безопасности

    1. 2 Статьи по бренду Digital duplex (duplex.ru) Первая статья: продан 100 000 дуплекс за последние 5 лет и все эти годы мы радовали вас качеством, удобством и сервисом. Наши партнеры продавали дуплексы на заправки, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзоры программ Daemon Tools Pro/Connectify Pro

    Здравствуйте. Необходимо написать 2 обзора на следующие темы: 1. Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced 2. Как пользоваться(правильная настройка) Connectify Pro Объём каждого обзора: желательно вложиться в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо написание статей, качественно и быстро

    Необходимо написание уникальных статей-обзоров для наполнения сайта http://stozapad.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — сто,ремонт авто Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ - Сроки выполнения - ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать продающую визитку о деятельности компании

    Требования к кандидату: Должен хорошо ориентироваться в строительной тематике. ____________________________________________________ просьба указать кандидата, сколько времени уйдет на работу и за какую стоимость он готов это сделать. ____________________________________________________ Описание ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты

    $50

    Для сайта http://secretsofbusiness.ru/ нужны статьи,не важно копирайт или рерайт. Стоимоть 150 рублей/1000 слов.

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад