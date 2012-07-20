Текст

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Завершен9 заявок250 просмотров

Нужно написать текст (или сделать подходящий рерайт) на главную страницу сайта. Длина текста 3000зн. Оплата 25р за 1000зн. вебмани. Уникальность не менее 98% по адвего.

Более детально кандидатам!

13 лет назад
webpro77
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

brainyxz
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Все сделал качественно и в срок, рекомендую!
Четкое и полное ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

brainyxz
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад