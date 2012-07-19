Написание рецензий, описаний, новостей про фильмы

Всем привет. Требуется несколько человек для написание рецензий и описаний к фильмам, сериалам, мультфильмам.

Важно выполнять всё в сроки, быстро и качественно. Обязательное условия - Вы должны любить всё это, быть киноманом) Сериалов, фильмов огромное количество, поэтому найдётся 100% то, что Вы видели.

Плачу, скромно, всего 50 рублей за статью 2000-3000 знаков. Зато стабильно и всегда работы полно.