Добрый день. Сделали сайт http://prokat-palatok.ru/ , но на нем тестовые товары и данные Нужно внести следующие правки: 1. внести товары с правильными характеристиками ( 2. отформатировать длинные ...
Написание статей и текстов для товаров.
Нужно писать тексты и описание товаров в интернет магазин sc4x4.ru , желательно знание автомобильной тематики.
Заявки фрилансеров
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