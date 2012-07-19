Написание статей и текстов для товаров.

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Закрыт12 заявок211 просмотров

Нужно писать тексты и описание товаров в интернет магазин sc4x4.ru , желательно знание автомобильной тематики.

Написание статей
13 лет назад
seg81
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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