webpro77

Александр webpro77

 
37 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
brainyxz
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Текст
Четкое и полное ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Все сделал качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Joey_Smith
Александр 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Поправить сайт на Joomla
Оплату произвёл вовремя. Грамотно составлено тех задание по проекту. Рекомендую!
Все сделано быстро и качественно! Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы
Александр предоставил очень подробное ТЗ, что способствовало плодотворной работе. Сотрудничеством доволен С удовольствием поработаю еще)
Все сделано быстро и качественно, очень ответственный исполнитель. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Поставить таймер
Всё просто и чётко. Приятный в общении. С удовольствием поработаю ещё!
Очень профессиональный исполнитель!! Сделано все очень быстро и качественно +100
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