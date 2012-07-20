Добрый день! Требуется внести небольшие правки на сайт (cms joomla) 1 Поправить проблемы с переводом 2 Сделать с 1-го меню 2 сайт wmmoney точка net Более детально в лс!
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется как можно быстрее сделать шаблон для joomla. Там дизайн кругом одинаковый, то есть верстка всего 1 страницы! Кому интересно пишите сроки и цену!Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Требуется дизайн главной страницы сайта. На завтра на вечер нужен первый эскиз. Цена - до 3000р. Кого устраивает цена, пишите, объясню более подробно.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется поставить таймер для слайдера на wordpress Цена 300р. Кого устраивает цена пишите, скину сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый вечер! Требуется настроить слайдер на Wordpress. Нужно настроить вывод картинок и добавить на него таймер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать текст (или сделать подходящий рерайт) на главную страницу сайта. Длина текста 3000зн. Оплата 25р за 1000зн. вебмани. Уникальность не менее 98% по адвего. Более детально кандидатам!Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад