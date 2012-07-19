Копирайт статей по мебели

1) Макет каталога в приложении.

2) тексты,которые могут помочь при описании в приложении (отличия нашего производства и особенности)

+ инфо о компании: http://orlan-luga.ru/ ; сайт мебельного производства: www.luga-mebel.ru

3) слева общее описание для каталога 2000 знаков. На обложке будет написано: "Мебель Орлан. Каталог индивидуальных решений."

файл "02" - описание про раздел кухни справа: до 500 символов (включая пробелы)

4) "03" - придумать названия для кухни (2-3 варианта)+ текст: до 300 символов

в графе "полезная информация" - полезный совет про мебель (любой, например, по уходу, ремонту и т.п.): до 300 символов

5) И так далее в том же и аналогичном духе. Где раздел - описание до 500 символов, где пусто- придумать название и описание до 300 символов, где полезный совет- текст до 300 символов.

6) Особенности про кухни:

кухня на фото 02- делаем из ЛДСП или МДФ

03- кухня слева МДФ, справа- ДСП с накладным профилем,справа внизу: МДФ с рамочным фасадом

04- обе МДФ

05- МДФ или ЛДСП

Я насчитал 1 общее описание каталога, 8 разделов, 42 описания, 18 полезных советов. Итого порядка 24000 знаков.