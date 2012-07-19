Нужно написать текст (или сделать подходящий рерайт) на главную страницу сайта. Длина текста 3000зн. Оплата 25р за 1000зн. вебмани. Уникальность не менее 98% по адвего. Более детально кандидатам!
Копирайт статей по мебели
1) Макет каталога в приложении.
2) тексты,которые могут помочь при описании в приложении (отличия нашего производства и особенности)
+ инфо о компании: http://orlan-luga.ru/ ; сайт мебельного производства: www.luga-mebel.ru
3) слева общее описание для каталога 2000 знаков. На обложке будет написано: "Мебель Орлан. Каталог индивидуальных решений."
файл "02" - описание про раздел кухни справа: до 500 символов (включая пробелы)
4) "03" - придумать названия для кухни (2-3 варианта)+ текст: до 300 символов
в графе "полезная информация" - полезный совет про мебель (любой, например, по уходу, ремонту и т.п.): до 300 символов
5) И так далее в том же и аналогичном духе. Где раздел - описание до 500 символов, где пусто- придумать название и описание до 300 символов, где полезный совет- текст до 300 символов.
6) Особенности про кухни:
кухня на фото 02- делаем из ЛДСП или МДФ
03- кухня слева МДФ, справа- ДСП с накладным профилем,справа внизу: МДФ с рамочным фасадом
04- обе МДФ
05- МДФ или ЛДСП
Я насчитал 1 общее описание каталога, 8 разделов, 42 описания, 18 полезных советов. Итого порядка 24000 знаков.
Выбранный исполнитель
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