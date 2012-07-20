Светлые нефтепродукты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок106 просмотров

Необходимо написать два уникальных текста по 500 знаков. Тематика - Нефтепродукты

13 лет назад
ukr_opt_oil
Тарас 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
После постановки задачи, в максимально сжатые сроки необходимый текст был написан и принят. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое Иван.
Сотрудничество прошло прекрасно

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razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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