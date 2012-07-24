Необходима Seo статья

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок218 просмотров

Нужна уникальная SEO статья 2000 -3000 символов, описание автовышки зил 131 вездеход 3-х коленчатая, ключевые слова: аренда автовышки на базе ЗИЛ 131, автовышка вездеход, автовышка 22 метра, регион Санкт-Петербург и Ленинградская область

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, цены пишите тут или в личку

13 лет назад
Spellbinder555
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$6
1 день
Обратился к Елене, - написать статью о спецтехнике, рекомендую как добросовестного человека, сделала все в срок как и обещала, уникальность 100%
В сотрудничестве с Дмитрием понравилась живая заинтересованность в качественной реализации проекта. Приятно работать с доброжелательным человеком)

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад