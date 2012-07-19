Сценарий разговора

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок249 просмотров

Добрый день, ищу людей для написание сценария разговора оператора наемного контакт центра. цель поиск клиентов для ивент агенства (в основном на пейнтбол). оплата киви или яд

13 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров