Рерайт 10 000 знаков

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  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка297 просмотров

Нужно выполнить рерайт общим объемом 10000 знаков.

Исходники предоставлю.

Нужен ответственный рерайтер, грамотный, соблюдающий сроки.

Ориентир на наименьшую стоимость.

13 лет назад
Yulia_Volkova
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, четко поставленное ТЗ, моментальная оплата. Очень рекомендую!
irenmay
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на высоком уровне. Обязательно буду обращаться к Ирине еще. Всем рекомендую как ответственного и грамотного рерайтера с красивым слогом.
Заказчик, который четко знает, что ему нужно, и умеет это объяснить исполнителю. Быстрая оплата и только приятные впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
irenmay
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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