Требуется рерайт статей.

Задача такая, я даю список кивордов. (не более 5ти).

Вы должны отыскать в сети несколько (не более 3х) статей по каждому киворду и показать их мне.

Выбранные мною статьи нужно будет отрерайтить до неузнаваемости.

Оплата за конечный результат.

Стоимость рерайта не более 2х долларов за 1000 знаков без пробелов.

Ваши предложения по цене.